Заболеваемость Covid-19 на Среднем Урале превысила 800 случаев в сутки

В Свердловской области на 24 августа зарегистрировано 807 новых случаев Covid-19. За сутки госпитализированы 104 заболевших, один пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирус» скончался.

Стоит отметить, что с начала текущей недели рост заболеваемости ускорился. Каждый день заболевает на 5-6% больше свердловчан, чем днем ранее. Но в регионе по-прежнему занято менее трети больничных коек для лечения пациентов с коронавирусом.

Вакцинация в Свердловской области пока идет медленными темпами. По данным регионального оперштаба, в среднем ежедневно прививаются 1900 человек. Власти пока не планируют возобновлять работу мобильных прививочных пунктов в торговых центрах.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»