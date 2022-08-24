Единороссы утвердят предвыборную программу Куйвашева за закрытыми дверями

В Екатеринбурге 25 августа состоится региональная конференция свердловского отделения «Единой России», но мероприятие пройдет в закрытом режиме. В пресс-службе партии не раскрывают причин, почему «Единая Россия» отказалась от приглашения журналистов. Стоит отметить, что на конференции единороссы должны утвердить предвыборную программу губернатора Евгения Куйвашева.

Выборы главы Свердловской области состоятся 11 сентября. Помимо Куйвашева, в кампании участвуют еще четыре кандидата: Александр Ивачев (КПРФ), Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»), Александр Демин («Новые люди») и Александр Каптюг (ЛДПР). Все они также планируют презентовать предвыборные программы в ближайшие дни. Напомним, между кандидатами уже проходят теледебаты.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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