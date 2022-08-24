Представитель СРЗП на дебатах предупредил кандидата «Новых людей: «Вы столкнетесь со стеной»

На сегодняшних дебатах кандидатов в губернаторы встретились Александр Демин («Новые люди») и Андрей Кузнецов (СРЗП).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Демин назвал несколько основных положений своей программы: поднять зарплаты бюджетникам до 75 тысяч, начать оказывать медицинскую помощь в частных клиниках по полисам ОМС и вернуть прямые выборы глав городов, особенно Екатеринбурга.

Андрей Кузнецов с высоты своего возраста заметил, что Демин – «уникальный политик, который пришел в Госдуму почти сразу с пионерской скамьи» (Демин действительно несколько лет работал в лагере «Орленок»). Также Кузнецов заявил ему: «Здорово, что у вас огонь в глазах. Но в случае своего избрания вы столкнетесь со стеной. Губернатор будет взаимодействовать с заксобранием, которое большей частью состоит из партии власти. Вам будут говорить – ваше место вот тут».

Александр Демин оппоненту не поверил, заявив, что с конструктивными предложениями при правильной постановке вопроса наверняка все согласятся.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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