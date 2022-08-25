Проезд у здания ФСБ закроют на год

Застройщик ООО «УГМК-Навигатор» изменил сроки перекрытия улицы Антона Валека, на участке, который находится рядом с управлением ФСБ – проезд будет закрыт до 7 августа 2023 года. Ранее предполагалось, что движение по этой дороге перекроют до конца 2024 года. Напомним, перекрытие дороги связано со строительством комплекса зданий для ФСБ. Проект обсуждался несколько лет и вызвал немало споров.

Кроме того, сегодня в пресс-службе мэрии сообщили о закрытии еще одной улицы – Академика Губкина, которая находится на Химмаше. Здесь специалисты ЕТК будут строить тепловую сеть. Проезд будут ограничивать с 12 сентября, на первом этапе – до 25 сентября – только от здания автостоянки на улице Академика Губкина, 86 до заезда на автостоянку. Всего запланированы 4 этапа перекрытий, проезд полностью откроют к концу октября 2022 года.

Екатеринбург, Марина Иванова

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