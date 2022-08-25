Митрополит Екатеринбургский рассказал о священнике, погибшем от руки бывшего учителя

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений рассказал о протоиерее Сергии Лопухове, который был убит 24 августа в Подмосковье. «Погиб мой друг и сослужитель во Христе. Когда-то я учил информатике и Закону Божию его дочерей. А он сам педагог по образованию, и его особым попечением была приходская Воскресная школа. Мне кажется – уникальная. В ней действуют курсы подготовки к общеобразовательной школе. Чуть ли не единственная в России логопедическая группа при храме... Отец Сергий делал все, чтобы с начальными знаниями о вере дети получали и навыки для последующей жизни. Даже не представить, сколько еще интересных идей мог бы воплотить талантливый педагог и заботливый пастырь. Верю, что начатое им дело будет жить и развиваться», – написал владыка Евгений в своем телеграме.

Напомним, тело 59-летнего протоирея Коломенской епархии Сергия Лопухова обнаружили пожарные, которые приехали на сообщение о возгорании. Священник скончался на ступеньках храма. Его убийца, 22-летний Василий Рассоха, сидел рядом. По версии СМИ, Рассоха преследовал ученицу воскресной школы, где преподавал робототехнику, но был уволен. Вероятно, настоятель храма Николая Чудотворца вступился за девочку, чем разозлил отвергнутого мужчину, и тот несколько раз ударил священника ножом. Нападавший задержан, расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ «Убийство, уничтожение чужого имущества».

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»