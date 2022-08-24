В Подмосковье зарезали священника

В подмосковном Домодедове скончался настоятель храма Николая Чудотворца. Священника пырнул ножом преподаватель воскресной школы при церкви.

Тело 59-летнего протоирея Коломенской епархии Сергия Лопухова обнаружили пожарные, которые приехали на сообщение о возгорании. Священник скончался на ступеньках храма. Его убийца 22-летний Василий Рассоха сидел рядом, сообщает телеграм-канал «112».

Предположительно, между Лопуховым и Рассохой произошел конфликт из-за бывшей ученицы. По данным телеграм-канала «Baza», недавно молодой человек был уволен из воскресной школы, где преподавал робототехнику.

Рассоха настойчиво ухаживал за девушкой, даже преследовал ее, но та не отвечала взаимностью. Вероятно, настоятель вступился за нее, чем и разозлил отвергнутого мужчину. Утром Рассоха пришел в церковь Николая Чудотворца и несколько раз ударил Лопухова ножом.

Подозреваемого задержали. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 167 УК РФ (убийство, уничтожение чужого имущества). По данным СКР, Рассоха перед тем, как напасть на священника, совершил поджог.

Москва, Зоя Осколкова

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