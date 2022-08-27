Из-за сообщений о минировании эвакуируют ТЦ, отели и вокзал

В Екатеринбурге началась волна эвакуаций из-за сообщений о минировании. По информации подписчиков паблика «Инцидент Екатеринбург», людей вывели из ТЦ «Космос», ТЦ «Дирижабль», кроме того, на улицу ввели всех посетителей Южного автовокзала. Телеграм-канал «Академический новости» сообщает об эвакуации офиса продаж.

Также эвакуируют Новомосковский торговый комплекс, отель «Визави». «Новый день» ранее сообщал об аналогичной ситуации в отеле «Московская горка».

Екатеринбург, Марина Иванова

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