Огромный букет, один цветок или мыло: что подарят учителям 1 сентября

В этом году к 1 сентября цветы подорожают на 20%, в среднем стоимость одного букета оценивают в 1314 рублей. Но, конечно, все зависит от того, что именно купят родители. В чатах и на форумах обсуждают варианты с покупкой одного букета от класса, а также альтернативные – от воздушных шаров до мыла в виде цветочного букета. «Новый День» рассказывает, что готовят родители школьников в подарок учителям и сколько это стоит.

Классика: букет в руки каждому ребенку

Самые популярные цветы – розы и хризантемы, букеты в среднем стоят 1500-2000 рублей. Часто выбирают осенние – желтые и красные цвета. Дарят композиции из подсолнухов, гербер, гортензий, лилий.

Все популярные становятся букеты-комплименты, особенно если речь идет не о первоклашках. Хотя и семилеткам часто вручают такие небольшие композиции – не только из экономии, детям их удобнее держать в руках, и к моменту вручения букет-комплимент не успевает потерять вид. Стоимость – 600-800 рублей.

Не падает интерес и к садовым цветам – дарят астры, гладиолусы, подсолнухи, георгины, украшают композиции ветками рябины, декоративной полыни.

Букет от класса

В екатеринбургских школах, как и прежде, многие планируют дарить один большой букет от класса. Стоимость начинается от 5-6 тысяч рублей, цветы используются все те же, что и в более простых композициях. Часто такой вариант предпочитают, начиная со второго класса. В числе аргументов – экономия времени родителей, так как чаще закупку делает родительский комитет, учителю меньше букетов нести домой, к тому же не все дети жаждут одаривать учителей персонально, особенно в подростковом возрасте. Те, кто против такой инициативы, говорят, что для них в первую очередь важно увидеть и сфотографировать, как их ребенок в костюме идет в школу с цветами.

В некоторых классах предлагают купить один общий букет, плюс каждый ребенок еще принесет по цветку. К сожалению, не все цветы сохраняют вид после нескольких часов в руках активного школьника.

Акция «Дети вместо цветов»

Некоторые школы предлагают поучаствовать в акции «Дети вместо цветов» – ее проводят с 2014 года, дети дарят учителю один букет, а те деньги, что планировали потратить на персональные букеты, переводят на счета благотворительных организаций. Пик популярности этой акции прошел, с каждым годом все больше родителей отмечают важность самого момента, когда ребенок несет цветы в школу, и говорят, что пожертвовать деньги могут в любой другой момент, не обязательно ради этого отбирать праздник у детей.

Но все, кто хотят, могут принять участие в этой акции – на ее сайте родителям рассказывают, что можно купить, если отказаться от традиционных букетов. Например, 25 букетов – трубочка для кормления ребенка, который не может глотать, 75 букетов – кислородный концентратор, а 71 тысяча букетов – это 43 миллиона рублей, столько удалось собрать в 2021 году и помочь 270 детям.

Альтернативные варианты: от мыла до герба

Некоторые родители считают, что цветы плохой подарок для учителя и лучше подарить что-то более значащее. Кроме банальных конфет и чая предлагаются и более интересные варианты. Так, на форуме u-mama.ru предлагают дать в руки ребенку 1 сентября шарики, бумажный флажок с гербом или названием школы и даже флажки в цветах российского триколора, школьные принадлежности, которыми потом украсить класс. А еще в качестве презента предлагают вручить педагогу мыло в виде цветов – такие композиции продаются от 600 рублей.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»