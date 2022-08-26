В России к 1 сентября цены на букеты выросли на 20%

Негосударственный проект в области контроля качества и безопасности товаров и услуг Росконтроль в пятницу, 26 августа, сообщил, что средняя цена букета цветов к 1 сентября составила 1314 рублей, что на 20% выше, чем это было годом ранее.

В число регионов с высокими ценами на букет вошли: Приморский край – 2085 руб.; Москва -1940 руб.; Ханты-Мансийский АО – 1816 руб.; Красноярский край – 1687 руб.; Краснодарский край – 1624 рублей.

Наиболее бюджетные букеты предлагают: Псковская область – 765 руб.; Ярославская область – 1068.; Челябинская область – 1036 руб.; Владимирская область – 1032 руб.; Ленинградская область – 1028 рублей.

Самыми ходовыми цветами в букетах на 1 сентября стали розы, хризантемы, альстромерии, гвоздики, герберы и лилии.

Росконтроль обращает внимание, что «фиксированной цены у букета нет. Можно купить охапку роз на 10 тысяч рублей, а можно и три гвоздики на 500 рублей. И то, и другое является букетом цветов».

Москва, Иван Бабурин

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