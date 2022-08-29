«Это перфоманс и акция»: Лукьяненко поддержал охранника, осужденного за «глазки»

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко высказался по поводу сегодняшнего приговора о вандализме – охранник Александр Васильев должен отработать 180 часов и пройти лечение у психиатра за то, что пририсовал глазки на выставленной в Ельцин-центре картине Анны Лепорской «Три фигуры».

«А по-моему лучше картины стали. Добавилось многозначительности, глубины. Одна голова без глаз, а у других глазки-то открылись! Сразу мысль заиграла. И вообще это перформанс и акция. Вот что Ельцин-центр животворящий делает, простой человек превратился в художника и со-творца! Можно человеку вручить ведерко краски, карандаши и отправить в тур по выставкам современного искусства? На 180 часов работы ему точно хватит.

P.S. Только надо было одной голове глаза пририсовать, другой уши, а третьей рот. Вот тогда – ух! Сколько этот шедевр стоит, семьдесят миллионов? Сто семьдесят бы стал стоить! Новое слово в искусстве. Совместное творчество художника и зрителя.

P.P.S. Или можно было к картине подвесить карандаш и ластик. Подошёл, посмотрел. Поучаствовал», – написал Лукьяненко во «ВКонтакте».

Напомним, приговор суд вынес сегодня. Свой поступок Васильев объяснил тем, что услышал, как дети-посетители сказали, что «этой картине не хватает глаз», после чего достал из кармана ручку и дорисовал их. Он не постоянный охранник в Ельцин-центре, его периодически вызывали на подмену. Мужчина состоит на учете у психиатра, контужен во время боевых действий в Чечне, потерял первую жену и сына, является инвалидом третьей группы.

Добавим, адвокат Васильева просил не выносить приговор, а назначить его подзащитному штраф – в этом случае у мужчины не было бы судимости. К тому же страховая компания возместила стоимость реставрационных работ, которые понадобились картине. Но владелец картины, «Третьяковская галерея», выступила против прекращения дела.

Приговор охраннику, пририсовавшему глазки на картине

Екатеринбург, Марина Иванова

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