«Дело о глазках» подошло к концу: охранник Васильев выступил с последним словом

Сегодня состоялось второе, и последнее, судебное заседание по делу о нарисованных охранником Александром Васильевым глазках на картине Анны Лепорской «Три фигуры».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представитель потерпевшего, юрисконсульт Третьяковской галереи Евгений Мешалкин, в суд не явился. Прокурор зачитал его письменные показания. В них говорилось, что стоимость картины «Три фигуры» – 74,9 млн рублей. Она была застрахована в фирме «Альфа-страхование». В 2021 году полотно было выставлено в Ельцин-центре в Екатеринбурге. В декабре представитель галереи узнал о порче картины и о том, что в вандализме подозревается охранник Васильев. Стоимость реставрации составила 250 тысяч рублей, эту сумму галерее возместила страховая компания.

Свидетели обвинения, сотрудники Ельцин-центра Ольга Жданович и Илья Шипиловских, в суд также не явились. Прокурор зачитал вслух их показания, данные на предварительном следствии. Свидетели сообщили, что вечером 7 декабря 2021 года на картине Анны Лепорской были обнаружены пририсованные глаза. Об этом сразу было доложено в Третьяковскую галерею и страховую компанию. Ельцин-центр провел внутреннее расследование, которое показало, что глазки нарисовал сотрудник охранного предприятия Александр Васильев, который в тот день замещал другого охранника. Видеозапись с камеры видеонаблюдения это подтверждает.

Подсудимый от дачи показаний отказался, объяснив это тем, что у него очень болит голова, и попросил зачесть те показания, которые он дал ранее. В них говорится, что Васильев состоит на учете у психиатра, контужен во время боевых действий в Чечне, потерял первую жену и сына, является инвалидом третьей группы. Постоянно он в охранном предприятии не работал, его время от времени вызывали, чтобы кого-то подменить, платили 1200 рублей за смену. Так было и в тот день. Специального инструктажа перед работой в галерее Васильев не проходил. Чувствовал себя там неуютно, так как так было очень много людей. Услышал, как дети-посетители сказали, что «этой картине не хватает глаз», после чего достал из кармана ручку и дорисовал их. Свою вину признал.



Судья Ольга Жернакова задала Васильеву несколько уточняющих вопросов. Например, где были эти дети в момент, когда Васильев вносил изменения в картину, и почему их не видно на видеозаписи. Ответить на эти вопросы подсудимый не смог. «Откуда я знаю, почему их не видно? Думаете, я все это вспоминаю», – сказал он. «Вы признаете, что это вы на записи?» – уточнила судья. «Да, это моя лысая башка, виноват», – ответил подсудимый.

После этого прокурор заявил, что считает вину Васильева доказанной. Но с учетом смягчающих обстоятельств – состояния здоровья, раскаяния, того, что преступление совершено впервые, – просит назначить ему наказание в виде 250 часов обязательных работ. Адвокат возразил, что это слишком жестоко, так как подсудимый стар и тяжело болен. В последнем слове Васильев еще раз попросил прощения, но все-таки сказал, что «с глазами стало лучше». Суд удалился на совещание, приговор будет оглашен в понедельник, 29 августа.

Как уже сообщал «Новый День», в декабре на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» Ельцин-центра выяснилось, что кто-то подрисовал глазки на картине Анны Лепорской «Три фигуры». Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1. ст. 214 УК РФ «Вандализм» только в феврале, после жалобы Минкульта РФ в Генпрокуратуру. Оказалось, что картину испортил охранник местного ЧОП Александр Васильев, который работал в арт-галерее первый день. Суд начался на прошлой неделе. Просьба защиты прекратить производство и назначить судебный штраф была отклонена.

Сегодня стало известно, что Васильев направил Третьяковке письменные извинения по электронной почте, а также внес в фонд поддержки галереи 5 тысяч рублей. Также адвокат представил справку, что на счете Васильева достаточно денег, чтобы оплатить судебный штраф. На этом основании Бушмаков повторно попросил суд прекратить уголовное дело и назначить его подзащитному судебный штраф. Суд в удовлетворении ходатайства снова отказала.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Дмитрий Бутаков

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