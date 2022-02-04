В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело из-за пририсованных глазок на картине ученицы Малевича

Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело по факту порчи картины ученицы Каземира Малевича Анны Лепорской на выставке в арт-галерее Ельцин-центра. На полотне двум безликим фигурам пририсовали шариковой ручкой глаза. Подозреваемый задержан, его личность пока не раскрывается.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 214 УК РФ «Вандализм». «Гражданин, который подозревается в данном противоправном поступке, представителям МВД уже опрошен. В ходе следственных действий он ведет себя достаточно агрессивно, демонстрируя, что весь процесс ему не по душе», – прокомментировал Горелых.

Картина была испорчена 7 декабря 2021 года на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», но об этом стало известно только месяц спустя. В Ельцин-центре заявили, что провели внутреннее расследование и обратились в правоохранительные органы. Но тогда полиция отказала в возбуждении уголовного дела, так как посчитала, что произведению искусства был нанесен незначительный ущерб. После жалобы Минкульта РФ в Генпрокуратуру расследование инцидента в арт-галерее возобновилось. По неподтвержденным данным, причастным к вандализму может быть начальник службы безопасности ЕЦ. Однако в президентском центре опровергли информацию о том, что кто-то из сотрудников испортил картину.

Страховая стоимость полотна «Три фигуры» – почти 75 миллионов рублей. Реставрационные работы оценили в 250 тысяч рублей.

Фото: The Art Newspaper Russia

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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