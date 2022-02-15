Куйвашев вступился за охранника, испортившего картину в Ельцин-центре

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев вступился за охранника, который испортил картину художницы Анны Лепорской на выставке в Ельцин-центре. Мужчина подрисовал шариковой ручкой глазки безликим фигурам на художественном полотне в первый день работы в арт-галерее, а потом рассказал журналистам, что на такой поступок его подговорили подростки.

«Я слышал много мнений об инциденте с картиной «Три фигуры» ученицы Малевича Анны Лепорской в нашем Ельцин Центре, и решил сказать свое. Охранник Александр Васильев пририсовал фигурам на картине глазки. На него за это возбудили дело, называют вандалом, требуют посадить. А, по-моему, катастрофы не случилось. Наверняка картина стала стоить в 10 раз дороже, потому что обрела новый смысл, прозрела. Такие истории ценятся аукционистами.

Васильев не сделал ничего такого, за что его надо строго наказывать. Надеюсь, следователи, которые ведут уголовное дело, проявят к нему снисхождение. Все-таки Васильев – ветеран двух войн, афганской и первой чеченской, получил контузию. Сейчас это наивный человек, большой ребенок. Когда-то он нас защищал, и можно позволить ему немного оплошать», – написал Куйвашев в Instagram.

Против Александра Васильева возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 214 УК РФ «Вандализм». Картина Анны Лепорской застрахована на 75 миллионов рублей. Реставрационные работы были оценены d 250 тысяч рублей.

Директор fрт-галереи Илья Шипиловских рассказал, что охранник даже не извинился перед организаторами экспозиции. Просмотр видеозаписей с камер наблюдений показал, что рядом с мужчиной в тот момент не было подростков. «А даже если бы были подростки? Это меняет ситуацию? На мой взгляд, это очень странная ситуация, когда взрослый мужчина прикрывается детьми», – прокомментировал Шипиловский.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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