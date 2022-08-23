Собчак вступилась за охранника Ельцин-центра, испортившего картину из Третьяковки

Блогер Ксения Собчак вступилась за 64-летнего екатеринбуржца Александра Васильева, который прославился после акта вандализма – именно он работал охранником в Ельцин-центре и пририсовал глазки фигурам на картине Анны Лепорской. Сейчас начался процесс по уголовному делу в отношении Васильева, его судят за вандализм.

«Давайте поговорим о том, как себя чувствует и как спит ночами Зельфира Трегулова. Директриса Третьяковской галереи, которая отказывается идти на мировую с 64-летним охранником «Ельцин-центра» Александром Васильевым. Он – пожилой инвалид и ветеран боевых действий в Чечне и Афганистане, с диагнозом в сфере психиатрии, в прошлом потерял сына. Признал вину, несколько раз извинился, его штраф в 250 тысяч на реставрацию картины покрыла страховка. Она – влиятельная москвичка со связями. На попытку «Осторожно Media» узнать, почему она вцепилась зубами в несчастного пенсионера, которого жестокие подростки подбили сделать глупость, она ответила «не-не, я в командировке, все, спасибо», – написала Собчак в своем телеграме.

Как сообщал «Новый День», следующее слушание состоится в пятницу, 26 августа, дело рассматривают в общем порядке. На предыдущем заседании адвокат экс-охранника Ельцин-центра Алексей Бушмаков просил закрыть уголовное дело и назначить своему подзащитному судебный штраф, в этом случае мужчина не считался бы судимым, однако Третьяковская галерея прислала письмо, в котором выступила против. Так же высказался и прокурор, который заявил, что у подсудимого не хватит денег на оплату штрафа.

«Глаза сделал, сейчас сожалею, лучше бы не трогал. Если бы я знал, что это московские [картины], вообще бы не подошел», – объяснил сам Васильев в суде.

Ранее за него также вступались митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Екатеринбург, Елена Сычева

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