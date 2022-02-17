Митрополит Евгений призвал смилостивиться и не наказывать охранника, испортившего картину в Ельцин-центре

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений поддержал губернатора Евгения Куйвашева, вступившегося за охранника Александра Васильева. Мужчина испортил картину «Три фигуры» художницы Анны Лепорской, ученицы Казимира Малевича, которая выставлялась в Ельцин-центре. Теперь 63-летнему ветерану грозит уголовное преследование за вандализм.

«Однозначно поддерживаю мудрую и взвешенную позицию губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева относительно охранника, который «дополнил» картину ученицы Малевича в одном выставочном зале Екатеринбурга. Смилостивиться и не наказывать за вандализм глубоко страдавшего ветерана локальных войн – истинно христианская позиция главы региона. Понятно, что возмещение ущерба возьмет на себя не охранник, а страховая компания. Страховщикам, в свою очередь, в следующий раз стоит подумать – работать ли с ненадежным партнером, который, не будучи настоящим музейным пространством, не может обеспечить сохранность шедевров живописи. Ведь могли пострадать и другие полотна, в том числе – настоящий Малевич! К сожалению, такой непрофессионализм наносит ущерб всему городу, выставляя Екатеринбург как центр странных скандалов. И дело тут, конечно, не в охраннике. Все можно обернуть в пиар и скандал в современном искусстве. Вред русской культуре, наносимый «недогалеристами», более думающими о политике, нежели об истинных ценностях, страховщики не возместят», – написал митрополит в своем telegram-канале.

Напомним, в декабре на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» Ельцин-центра неизвестный подрисовал глазки на картине Анны Лепорской «Три фигуры», но об этом стало известно только месяц спустя. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1. ст. 214 УК РФ «Вандализм» только в феврале, после жалобы Минкульта РФ в Генпрокуратуру. Оказалось, что картину испортил охранник местного ЧОП Александр Васильев, который работал в арт-галерее первый день. В интервью местным СМИ он рассказал, что на такой поступок его подговорили подростки. Васильев заявил, что думал, будто картина – детский рисунок, а никак не произведение искусства стоимостью в десятки миллионов рублей.

После инцидента в Ельцин-центре пересмотрели внутренние протоколы безопасности. Теперь все картины на выставке находятся под стеклом. Директор арт-галереи Илья Шипиловских заявил журналистам, что охранник Васильев даже не извинился перед организаторами экспозиции за свой поступок.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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