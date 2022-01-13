В Ельцин-центре неизвестные пририсовали глазки на картину стоимостью 75 млн рублей

Неизвестные вандалы испортили картину ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской «Три фигуры». Полотно входит в коллекцию Государственной Третьяковской галереи, но «потрудились» над ним в Екатеринбурге, в Ельцин-центре, где оно экспонировалось на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства». Как пишет The Art Newspaper Russia, кто-то пририсовал двум фигурам глазки обычной шариковой ручкой. «Чернила немного проникли в красочный слой, поскольку титановые белила, которыми написаны лица, не покрыты авторским лаком, как это часто бывает в абстрактной живописи того времени. К счастью, вандал рисовал ручкой без сильного нажима, и поэтому рельеф мазков в целом не был нарушен. У левой фигуры на лице также зафиксирована мелкая выкрошка красочного слоя до нижележащего», – уточнило издание.

Там также объяснили, что полотно было застраховано перед тем, как отправиться на выставку в Екатеринбург, на сумму почти 75 млн рублей. Реставрацию оценили примерно в 250 тысяч рублей.

То, что кто-то «доработал» картину Лепорской, заметили две посетительницы экспозиции, которые обратились к сотруднику музея, после чего полотно сняли и отправили в Третьяковку. Спустя две недели после инцидента представители Ельцин-центра обратились в полицию, однако там не стали возбуждать уголовное дело по факту порчи произведения искусства и искать вандалов. В управлении ведомства по Екатеринбургу сообщили, что «причиненный ущерб является незначительным» и что «так как картина своих свойств не утратила», то и состава преступления нет. «Хотя в залах стояли камеры видеонаблюдения, музей не предоставил информации о лице или хотя бы фигуре человека, совершившего акт вандализма», – добавляет издание.

Впрочем, уголовное дело все же может появиться – Минкульт РФ отправил жалобу в Генпрокуратуру на отказ екатеринбургской полиции возбуждать дело. Теперь производство может начаться по другой статье – 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ».

Екатеринбург, Елена Сычева

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