Начался суд над охранником, пририсовавшим глазки на картине ученицы Малевича (ФОТО)

Сегодня в Верх-Исетском районе Екатеринбурга начался суд над бывшим охранником «Ельцин-центра», который подрисовал глазки фигурам на картине Анны Лепорской. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Вандализм». Адвокат Алексей Бушмаков будет ходатайствовать о том, чтобы следующие заседания проходили в отсутствие подсудимого, так как ему тяжело на них присутствовать психологически и физически.

Как уже сообщал «Новый День», в декабре на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» Ельцин-центра кто-то подрисовал глазки на картине Анны Лепорской «Три фигуры». Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1. ст. 214 УК РФ «Вандализм» только в феврале, после жалобы Минкульта РФ в Генпрокуратуру. Оказалось, что картину испортил охранник местного ЧОП Александр Васильев, который работал в арт-галерее первый день. В интервью местным СМИ он рассказал, что на такой поступок его подговорили подростки. Васильев заявил, что думал, будто картина – детский рисунок, а никак не произведение искусства стоимостью в десятки миллионов рублей.

В обвинительном заключении прокуратуры говорится, что у 64-летнего мужчины «внезапно возник преступный умысел на совершение порчи картины». «Своими умышленными преступными действиями обвиняемый обезобразил внешний вид картины», – отметили в пресс-службе ведомства, уточнив, что ущерб Третьяковке оценили в 250 тысяч рублей, во столько галерее обошлась реставрация.

Отметим, что за охранника заступился губернатор Евгений Куйвашев. «Охранник Александр Васильев пририсовал фигурам на картине глазки. На него за это возбудили дело, называют вандалом, требуют посадить. А, по-моему, катастрофы не случилось. Наверняка картина стала стоить в 10 раз дороже, потому что обрела новый смысл, прозрела. Такие истории ценятся аукционистами. Васильев не сделал ничего такого, за что его надо строго наказывать. Надеюсь, следователи, которые ведут уголовное дело, проявят к нему снисхождение. Все-таки Васильев – ветеран двух войн, афганской и первой чеченской, получил контузию. Сейчас это наивный человек, большой ребенок. Когда-то он нас защищал, и можно позволить ему немного оплошать», – написал губернатор в соцсети.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Дмитрий Бутаков

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