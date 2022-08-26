Нарисовавший глазки охранник перевел 5000 в фонд поддержки Третьяковки

Сегодня в Екатеринбурге продолжился судебный процесс в отношении Александра Васильева, бывшего охранника Ельцин-центра, который пририсовал глазки на картине Анны Лепорской. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представитель пострадавшей стороны – Третьяковской галереи – снова не явился.

Адвокат Васильева Алексей Бушмаков сообщил суду, что за время, прошедшее с прошлого заседания, его подзащитный направил Третьяковке письменные извинения по электронной почте, а также внес в фонд поддержки галереи 5 тысяч рублей. Также адвокат представил справку, что на счете Васильева достаточно денег, чтобы оплатить судебный штраф. На этом основании Бушмаков повторно попросил суд прекратить уголовное дело и назначить его подзащитному судебный штраф. Суд в удовлетворении ходатайства снова отказал.

Как уже сообщал «Новый День», в декабре на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» Ельцин-центра кто-то подрисовал глазки на картине Анны Лепорской «Три фигуры». Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1. ст. 214 УК РФ «Вандализм» только в феврале, после жалобы Минкульта РФ в Генпрокуратуру. Оказалось, что картину испортил охранник местного ЧОП Александр Васильев, который работал в арт-галерее первый день. В интервью местным СМИ он рассказал, что на такой поступок его подговорили подростки.

Суд начался на прошлой неделе. Просьба защиты прекратить производство и назначить судебный штраф была отклонена.

Екатеринбург, новый день, Евгения Вирачева, Дмитрий Бутаков

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