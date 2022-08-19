Суд из-за глазок на картине ученицы Малевича отложили (ВИДЕО)

В мировом суде Верх-Исетского района отложили дальнейшее разбирательство из-за пририсованных глазок на картине Анны Лепорской. Рассмотрение дела продолжится в общем порядке 26 августа.

Охранника судят за глазки на картине

Адвокат Алексей Бушмаков, который защищает охранника Александра Васильева, просил закрыть дело и назначить своему подзащитному судебный штраф. В этом случае мужчина не считался бы судимым. Но Третьяковская галерея (музею принадлежит та самая картина Анны Лепорской) прислала письмо, в котором выступила против. Прокурор тоже против такого решения – он заявил, что у подсудимого не хватит денег на оплату штрафа. И Васильев до сих пор не принес извинения Третьяковской галерее. Адвокат Бушмаков на это возразил, заявив, что извинения Васильева есть в протоколе допроса, а Третьяковская галерея сама не захотела знакомиться с уголовным делом.

«Глаза сделал, сейчас сожалею, лучше бы не трогал. Если бы я знал, что это московские [картины], вообще бы не подошел», – объяснил сам Васильев в суде. 64-летний охранник – ветеран боевых действий. Он рассказал, что его пенсия составляет 12 тысяч рублей, на какую-либо работу трудно устроиться. Соседи характеризуют Васильева положительно: оказывает посильную помощь, алкоголем не злоупотребляет.

«Соседи сочувствуют, говорят, все будет хорошо. Родных нет. Сына убили, убийца сидит. Человек (Васильев) хороший, добрый, очень тяжело все переживает»,– так отозвалась о подсудимом его жена Юлия

В итоге судья отказала Васильеву и его адвокату в прекращении уголовного дела, так как подсудимый не возместил ущерб и не загладил вину перед Третьяковской галереей. Также были отклонены ходатайства защиты о рассмотрении дела в особом порядке (Васильев полностью признал свою вину и раскаялся), и о рассмотрении дела в его отсутствие. И прокурор, и судья сочли, что для этого нет достаточных оснований. «Не было представлено доказательств, что подсудимый не может принимать участие в судебном заседании, по медицинским позаниям или еще каким-то», – заявил журналистам гособвинитель Егор Пантелеев. Адвокат Бушмаков утверждал обратное: что почти половина дела – сведения о состоянии здоровья подсудимого. По мнению Бушмакова, процесс хотят сделать показательным и устроить его подзащитному «публичную порку».

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Светлана Загороднева

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