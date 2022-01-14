После порчи картины за 75 миллионов рублей в Ельцин-центре пересмотрели протокол безопасности: картины теперь за стеклом

В Ельцин-центре пересмотрели протоколы безопасности после того, как неизвестный нарисовал шариковой ручкой глаза на картине стоимостью 75 миллионов рублей. Теперь все картины, которые выставляются в арт-галерее, защищены стеклом, чтобы подобные инциденты были невозможны. Руководство также объяснило, почему не вынесло скандал в публичное пространство еще в декабре: шло внутреннее расследование. Оно доказало: сотрудники Ельцин-центра в произошедшем не виноваты.

Напомним, на картине Анны Лепорской «Три фигуры» (страховая стоимость – 75 миллионов рублей) неизвестный нарисовал на пустых лицах глаза шариковой ручкой, причинив произведению искусства ущерб, оцененный в 250 тысяч рублей. Инцидент произошел еще в начале декабря, но в публичное пространство информация вышла лишь накануне.

«Ельцин-центр не комментировал эту ситуацию по горячим следам, поскольку шло внутреннее расследование, взаимодействие с правоохранительными органами, подтверждение страхового случая, – рассказали сегодня «Новому Дню» в пресс-службе. – Мы обратились с заявлением в полицию, но в возбуждении уголовного дела было отказано из-за незначительной суммы ущерба, нанесенного произведению искусства. Мы готовы передать всю собранную в результате внутреннего расследования информацию, включающую записи с видеокамер, в правоохранительные органы. Хотим обратить особое внимание, что сотрудники президентского центра Ельцина к совершению акта вандализма в арт-галерее непричастны».

После ЧП в выставочных пространствах центра пересмотрели протоколы безопасности. Теперь перед всеми картинами выставки в арт-галерее установлены защитные экраны.

«Надеемся, что подобные происшествия с произведениями искусства на нашей территории в будущем исключены», – отметили в Ельцин-центре.

Выставка «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», в рамках которой в Екатеринбург привозили картину Анны Лепорской «Три фигуры», продолжает работу и завершится по графику – 20 февраля. Но испорченное произведение искусства в экспозицию не вернется. Сразу же после происшествия работа была осмотрена реставратором Третьяковской галереи и отправлена в Москву. Сейчас «Три фигуры» – на восстановлении.

Впрочем, уголовное дело по данному инциденту все же может появиться – Минкульт РФ отправил жалобу в Генпрокуратуру на отказ екатеринбургской полиции возбуждать дело. Теперь производство может начаться по другой статье – 243 УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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