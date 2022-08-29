За подрисованные на картине Лепорской глазки экс-охранника отправят работать и лечиться

Оглашен приговор 64-летнему бывшему охраннику Александру Васильеву, который в декабре прошлого года нарисовал глазки на выставленной в Ельцин-центре картине Анны Лепорской «Три фигуры». На вынесение приговора он не явился.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мировой судья Верх-Исетского района Екатеринбурга Ольга Жернакова приговорила пенсионера к обязательным работам в течение 180 часов, а также принудительному наблюдению и лечению у психиатра в амбулаторном режиме.

Напомним, сам инцидент произошел в прошлом году на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» в Ельцин-центре. 7 декабря выяснилось, что кто-то подрисовал глазки на картине Анны Лепорской «Три фигуры». Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1. ст. 214 УК РФ «Вандализм» только в феврале, после жалобы Минкульта РФ в Генпрокуратуру. По камерам видеонаблюдения сотрудники ЕЦ выяснили, что картину испортил сотрудник ЧОП Александр Васильев, который в тот день замещал постоянного охранника.

На допросе Васильев показал, что специального инструктажа перед работой в галерее не проходил. Чувствовал себя там неуютно, так как так было очень много людей. Затем он услышал, как дети-посетители сказали, что «этой картине не хватает глаз», после чего достал из кармана ручку и дорисовал их. Свою вину признал. После начала судебного процесса стало известно, что Васильев направил Третьяковке письменные извинения по электронной почте, а также внес в фонд поддержки галереи 5 тысяч рублей. Галерея на это никак не отреагировала.

На судебном заседании 26 августа судья Ольга Жернакова задала Васильеву несколько уточняющих вопросов. Например, где были дети-провокаторы в момент, когда Васильев вносил изменения в картину, и почему их не видно на видеозаписи. Ответить на эти вопросы подсудимый не смог. Гособвинение потребовало для подсудимого наказание в виде 250 часов обязательных работ. Адвокат Алексей Бушмаков возразил, что это слишком жестоко, так как Васильев стар и тяжело болен, является ветераном Чечни, состоит на учете у психиатра. По мнению Бушмакова, уголовное преследование можно было вообще прекратить и ограничиться судебным штрафом.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Дмитрий Бутаков

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