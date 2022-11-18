Охранника, нарисовавшего глазки на картине, оправдали

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оправдал охранника Александра Васильева, который пририсовал глаза на картине Анны Лепорской «Три фигуры».

Как рассказал «Новому Дню» адвокат Алексей Бушмаков, Васильева освободили от наказания «в связи с отсутствием состава преступления».

Напомним, сам инцидент произошел в прошлом году на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» в Ельцин-центре. 7 декабря выяснилось, что кто-то подрисовал глазки на картине Анны Лепорской «Три фигуры». Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1. ст. 214 УК РФ «Вандализм» только в феврале, после жалобы Минкульта РФ в Генпрокуратуру. По камерам видеонаблюдения сотрудники ЕЦ выяснили, что картину испортил сотрудник ЧОП Александр Васильев, который в тот день замещал постоянного охранника.

На допросе Васильев пояснил, что специального инструктажа перед работой в галерее не проходил. Затем он услышал, как дети-посетители сказали, что «этой картине не хватает глаз», после чего достал из кармана ручку и дорисовал их. Свою вину признал.

29 августа мировой судья Верх-Исетского района Екатеринбурга Ольга Жернакова приговорила пенсионера к обязательным работам в течение 180 часов, а также принудительному наблюдению и лечению у психиатра в амбулаторном режиме. Затем была подана апелляция.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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