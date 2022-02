Рядом с Ельцин-центром появился стрит-арт с «глазками» (ФОТО)

В Екатеринбурге уличные художники обыграли инцидент с картиной Анны Лепорской, которую испортил охранник на выставке в Ельцин Центре. Стрит-арт появился на набережной Исети – поверх надписи We will ROC you в поддержку российских атлетов на Олимпиаде. Автор рисунка неизвестен.

Напомним, в декабре на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» охранник Александр Васильев, работавший первый день в ЕЦ, подрисовал шариковой ручкой глаза абстрактным фигурам на картине Лепорской. Позже он рассказал СМИ, что его на этот поступок подговорили подростки. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Вандализм». В поддержку охранника выступили свердловский губернатор Евгений Куйвашев и митрополит Екатеринбургский Евгений. Страховая стоимость испорченной картины составляет около 75 миллионов рублей. Реставрационные работы оценили в 250 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

