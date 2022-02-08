Глазки на картине ученицы Малевича пририсовал охранник Ельцин-центра

Глаза на картине Анны Лепорской «Три фигуры» нарисовал сотрудник ЧОПа, который должен был охранять произведения искусства. В отношении него возбуждено уголовное дело по факту вандализма. Ельцин-центр не стал менять ЧОП после инцидента.

«В ходе расследования установлена личность пририсовавшего глаза фигурам на картине Анны Лепорской – это сотрудник частной охранной организации, осуществляющей охранную деятельность Ельцин-центра», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе ЕЦ. Известно, что мужчине 60 лет, он работал первый день.

Ранее в центре отрицали причастность к порче картины кого-либо из сотрудников. «Новый День» поинтересовался, не сменили ли ЧОП после инцидента, но в ЕЦ сообщили, что продолжают пользоваться услугами той же организации.

Напомним, картина была испорчена 7 декабря 2021 года на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства», но об этом стало известно только месяц спустя. В Ельцин-центре заявили, что провели внутреннее расследование и обратились в правоохранительные органы. Но тогда полиция отказала в возбуждении уголовного дела, так как посчитала, что произведению искусства был нанесен незначительный ущерб. После жалобы Минкульта РФ в Генпрокуратуру расследование инцидента в арт-галерее возобновилось, и полиция Екатеринбурга возбудила уголовное по ч.1. ст. 214 УК РФ «Вандализм». «Гражданин, который подозревается в данном противоправном поступке, представителям МВД уже опрошен. В ходе следственных действий он ведет себя достаточно агрессивно, демонстрируя, что весь процесс ему не по душе», – комментировал глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Горелых.

Страховая стоимость полотна «Три фигуры» – почти 75 миллионов рублей. Реставрационные работы оценили в 250 тысяч рублей. Повреждения, как сообщается, устранили без последствий для произведения искусства.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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