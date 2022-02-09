В «Вечернем Урганте» посмеялись над охранником, который пририсовал глазки на картине за 75 миллионов

В передаче «Вечерний Ургант» высмеяли ситуацию, которая произошла в Ельцин-центре, где охранник экспозиции подрисовал глазки на картине «Три фигуры» Анны Лепорской. Иван Ургант удивился: почему мужчина не дорисовал нос и рот?

«Охранник в первый рабочий день пририсовал глазки на картине ученицы Малевича Анны Лепорской «Три фигуры». Директор центра Александр Дроздов отметил, что охранник испортил с помощью фирменной ручки Ельцин-центра, – рассказал Ургант. – Вопрос: почему подрисовал только глаза? Почему не подрисовал нос и рот?»

Далее в эфире показали фотографию, на которой изображен охранник (конечно, не тот, который испортил картину) без носа и рта.

«По этой же причине охранник долго не признавался в содеянном. Когда ему при помощи фирменной ручки Ельцин-центра сделали рот, он сразу сказал, что это был он», – пошутил ведущий шоу.

Напомним, накануне стало известно, кто испортил картину Анны Лепорской «Три фигуры». Оказалось, что это был 60-летний сотрудник частного охранного предприятия, обслуживающего Ельцин-центр. Мужчина был на работе первый день.

Сам инцидент произошел еще 7 декабря на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства». Тогда полиция отказала в возбуждении уголовного дела, так как посчитала, что произведению искусства был нанесен незначительный ущерб. После жалобы Минкульта РФ в Генпрокуратуру расследование инцидента в арт-галерее возобновилось, и полиция Екатеринбурга возбудила уголовное по ч.1. ст. 214 УК РФ «Вандализм». «Гражданин, который подозревается в данном противоправном поступке, представителям МВД уже опрошен. В ходе следственных действий он ведет себя достаточно агрессивно, демонстрируя, что весь процесс ему не по душе», – комментировал глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Горелых.

Страховая стоимость полотна «Три фигуры» – почти 75 миллионов рублей. Реставрационные работы оценили в 250 тысяч рублей. Повреждения, как сообщается, устранили без последствий для произведения искусства.

Фото: The Art Newspaper Russia

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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