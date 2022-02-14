Охранник, испортивший картину Лепорской в Ельцин-центре, даже не извинился

Сотрудник ЧОПа, который подрисовал глазки картине «Три фигуры» на выставке в Ельцин-центре, даже не извинился перед организаторами экспозиции, – сообщил директор Арт-галереи Илья Шипиловских. Он также рассказал, что на камерах видеонаблюдения не было никаких подростков, которые, по версии охранника, подговорили его испортить картину. «А даже если бы были подростки? Это меняет ситуацию? На мой взгляд, это очень странная ситуация, когда взрослый мужчина прикрывается детьми», – прокомментировал руководитель галереи заявления охранника в СМИ.

Ранее охранник ЧОПа, который испортил картину ученицы Малевича «Три фигуры», рассказал корреспондентам е1 свою версию: якобы, его подговорили на такой поступок подростки. Кроме того, Александр Васильев заявил, что думал, будто это – детский рисунок, а никак не картина стоимостью в десятки миллионов рублей.

«В принципе в Ельцин-центре бывают выставки детских рисунков. Но в Арт-галерее они не проходят, у нас всегда привозные громкие выставки. Человек долгое время находился в пространстве экспозиции, где у каждого произведения искусства есть этикетка, на ней написаны автор, годы создания и так далее. Может, конечно, он не обратил внимания, – прокомментировал объяснения охранника директор Арт-галереи Илья Шипиловских на пресс-конференции в «Интерфакс-Урал». – Что касается записей с камер наблюдения, на тех фрагментах, которые я смотрел, подростков не было. Но даже если бы они были? Это что – отменяет все произошедшее? «Аааа, его подростки подговорили, значит можно [портить картину]». На мой взгляд, это очень странная ситуация, когда взрослый мужчина прикрывается детьми».

К счастью, инцидент с порчей картины «Три фигуры» не привел к нарушению планов Арт-галереи. Партнеры музея пока не отказываются предоставлять произведения искусства для выставок в пространствах Ельцин-центра.

«Все планы, которые есть на текущий год, они остаются в силе. Ни один из партнеров не отказал нам в выдаче произведений искусств. Посмотрим, что будет дальше, – отметил Шипиловских. – В марте у нас откроется две фотовыставки. «Центр братьев Люмьер» из Москвы предоставляет 58 снимков авангардиста Александра Родченко. Параллельно будет идти выставка Владимира Лагранжа».

Представитель Арт-галереи также рассказал, что для организации привозных экспозиций соблюдаются серьезные протоколы безопасности. Прежде чем предоставить на время произведения искусства, музеи запрашивают подробный документ о состоянии хозяйства, в котором указываются пункты вплоть до материала, из которого строился Ельцин-центр, количества входов и выходов и так далее. Перевозка, монтаж, демонтаж произведений искусства – все этапы застрахованы. «Но какие бы меры мы ни принимали, всегда что-то может пойти не так», – добавил Шипиловских.

Напомним, в декабре на выставке «Мир как беспредметность. Рождение нового искусства» неизвестный подрисовал глазки на картине Анны Лепорской «Три фигуры», но об этом стало известно только месяц спустя. Полиция возбудила уголовное дело по ч.1. ст. 214 УК РФ «Вандализм» только в феврале, после жалобы Минкульта РФ в Генпрокуратуру. Оказалось, что картину испортил охранник местного ЧОП, который работал в Арт-галерее первый день. В интервью местным СМИ он рассказал, что на такой поступок его подговорили подростки.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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