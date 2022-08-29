На заседании оперштаба поднимут вопрос о дистанте в школах Свердловской области

На одном из заседаний оперштаба по противодействию распространению коронавируса в Свердловской области поднимут вопрос о переводе школьников на дистант. Об этом сообщил министр образования региона Юрий Биктуганов.

«Если в штабе будут приняты решения, мы знаем как действовать, опыть в этом случае есть. Я не думаю, что из этого надо делать проблему и ажиотаж. Но поднять вопрос этот на штабе – логично. Он будет рассмотрен», – заявил Биктуганов на пресс-конференции в «ТАСС-Урал».

Министр отметил, что при приемке школ перед 1 сентября отдельное внимание уделялось соблюдению требований эпидбезопасности. «При приемке школ смотрели, как работают системы термометрии. Ребенок, приходя в школу, должен быть проверен на температуру. Это фильтр, который позволяет отсчечь [больных детей]. В каждом кабинете, коридорах есть УФ-облучатели, есть санитайзеры, устройства для обработки рук. Постоянно проводится влажная уборка и проветривание помещений», –– рассказал Юрий Биктуганов.

Напомним, ранее «Новый День» сообщил, что линейки на 1 сентября в школах могут пройти в разных форматах. Окончательное решение – устраивать ли праздник для всех классов или нет, приглашать ли родителей – принимают директора.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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