Пускать ли родителей на линейки 1 сентября, будут решать директора школ

За неделю до 1 сентября родители школьников в Екатеринбурге до сих пор не знают, пустят ли их на линейки к детям. Ходят слухи, что из-за роста заболеваемости коронавирусом мероприятия могут провести только для школьников и учителей.

«До 1 сентября – неделя. Нам еще даже не сказали ничего по поводу линейки. Во сколько она будет, можно ли приходить родителям. А если можно, то сколько сопровождающих разрешено: можно прийти и мне, и мужу? Или только одному?» – рассказала «Новому Дню» мама первоклассника из Академического района.

Учителя в школах говорят, что это нормальная практика для последних пары лет. «У нас тоже еще никакой информации нет. Скажут дня за два до 1 сентября. Я вообще надеюсь, что линейки будут только у 1, 5, 9 и 11 классов», – поделилась на условиях анонимности педагог одной из екатеринбургских школ.

Из-за отсутствия официальной информации среди родителей распространяются разные слухи. Одни говорят, что линейки пройдут у разных классов в разное время, а в случае дождя будут заменены классными часами, чтобы не допускать скопления людей в актовом зале. Другие рассказывают, что родителей точно не пустят.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что никаких рекомендаций относительно родителей на 1 сентября нет: «СанПиНы не запрещают родителям присутствовать на линейках».

В департаменте образования Екатеринбурга рассказали, что решения о формате проведения линеек, а также о присутствии взрослых директор каждой конкретной школы будет принимать самостоятельно. В министерстве образования Свердловской области на вопрос о рекомендациях на 1 сентября пока никак не ответили.

Добавим, что все школы уже прошли приемку к новому учебному году. Всего в городе 1 сентября заработают 165 школ, в 146 из них будет две смены, в остальных – одна. Школ с тремя сменами в Екатеринбурге нет.

На ремонты, кровельные работы, благоустройство екатеринбургских школ было выделено 149 миллионов рублей. Кроме того, с 1 сентября после капремонта начнет работать школа № 83 на 640 мест, школа № 30 на 425 мест (Железнодорожный район). Новые школы откроются в Академическом (№ 31) и Ленинском (№ 123) районах.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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