«Гринвич» подал иски на 20 млн к арендаторам, которые прекратили работу в России

Управляющая компания «Итс-групп», которая занимается обслуживанием торгового центра «Гринвич», подала пять исков в Арбитражный суд города Москвы к представителям пяти арендаторов ТРЦ. Речь идет о брендах Zara, Oysho, Bershka, Stradivarius и Pull&Bear. Все они принадлежат группе компаний Inditex. После начала спецоперации на Украине компания заявила о приостановке работы и прекратила вносить арендные платежи. Теперь представители «Гринвича» требуют у испанской компании больше 20,8 млн рублей.

Также екатеринбургский торговый центр судится с H&M – магазин тоже закрылся после февральских событий, а сегодня на время открылся, чтобы распродать остатки.

Екатеринбург, Елена Сычева

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