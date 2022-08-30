Роспотребнадзор: активность клещей идет на спад

В Свердловской области активность клещей идет на спад. За прошлую неделю в медучреждения обратились 87 человек, к которым присосались эти паразиты. Всего с начала сезона (первые случаи были зарегистрированы еще весной) пострадали от клещей 47 092 человека. У 106 из них подтвердился вирусный энцефалит, у 415 – болезнь Лайма (боррелиоз).

«Процент обнаружения клещевого вирусного энцефалита в пробах – 1,3%, боррелиоза – 41,7%, моноцитарного эрлихиоза – 4%, гранулоцитарного анаплазмоза – 1%», – уточнили в надзорном ведомстве.

Там напомнили, что от клещевого энцефалита нужно прививаться, и делать это можно в любое время года, вне зависимости от сезона. Также санврачи уточнили, что не стоит самостоятельно снимать клеща, если есть возможность обратиться в травмпункт.

Екатеринбург, Елена Сычева

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