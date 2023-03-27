На Урале проснулись клещи. Пострадали уже три человека

В Свердловской области зафиксированы первые в этом году случаи укусов клещей.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, за выходные пострадали три свердловчанина: 24 марта клещ впился в жителя Богдановича, когда он находился в Сысертском районе. 26 марта от членистоногого пострадали два екатеринбуржца (один случай – также в Сысертском районе, второй – в черте Екатеринбурга).

Согласно прогнозам эпидемиологов, в 2023 году в целом по области ожидается увеличение численности иксодовых клещей. Количество людей, покусанных клещами, ожидается ниже уровня прошлого года. Но погодные факторы, урожайность грибов и ягод могут внести коррективы в ситуацию, как это было в прошлом сезоне.

Как уже сообщал «Новый День», в 2022 году клещи покусали более 47 тысяч человек. У 106 из них подтвердился вирусный энцефалит, у 415 – болезнь Лайма (боррелиоз).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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