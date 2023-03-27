Куда сдавать клещей: инструкция от санврачей

В Свердловской области начался сезон активности клещей. Управление Роспотребнадзора региона напоминает, что клещей, которых сняли с себя свердловчане, надо сдавать на исследование.

Для этого:

– приобретите в аптеке контейнер для анализов;

– поместите клеща в контейнер на ватный диск, смоченный водой;

– плотно закройте крышку;

– в тот же день привезите контейнер в пункт приема клещей;

– если приехать в тот же день не получается, положите контейнер с клещом в холодильник (в дверцу), хранить клеща можно в течение трех суток в холодильнике при +4 °C.

В учреждениях Роспотребнадзора уже открыты пункты по приему клещей от населения для проведения исследований на возбудителей клещевых инфекций. В Екатеринбурге таких пунктов три: на ул. Гагарина, 49; на ул. Авангардной, 5а; на ул. 8 Марта, 177а. Где находятся такие пункты в городах области, можно посмотреть по ссылке.

Напомним, на прошлой неделе в Свердловской области зафиксированы первые в этом году случаи укусов клещей. За выходные пострадали три свердловчанина: 24 марта клещ впился в жителя Богдановича, когда он находился в Сысертском районе. 26 марта от членистоногого пострадали два екатеринбуржца (один случай – также в Сысертском районе, второй – в черте Екатеринбурга).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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