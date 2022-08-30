В Свердловской области – резкий рост заболеваемости ОРВИ: эпидпорог превышен на 84%

В Свердловской области за последнюю неделю резко выросло количество заболевших ОРВИ. Эпидпорог превышен на 84%. Чаще болеют взрослые, но с 1 сентября ситуация наверняка изменится.

«С 22 по 28 августа зарегистрировано 22 149 случаев ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 15,4%. В структуре заболеваемости 59% составляют взрослые, 41% – дети», – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В лабораториях обследовано всего 28 человек. В 32% у них выявлены риновирусы, а также парагрипп, коронавирус, аденовирусы и другие.

Внебольничных пневмоний тоже стало больше. «За календарную неделю по предварительным диагнозам зарегистрирован 461 случай внебольничных пневмоний, что на 29% выше уровня прошлой недели. В Екатеринбурге по предварительным диагнозам зарегистрировано 209 случая внебольничных пневмоний, что на 47% выше уровня прошлой недели», – сообщили в ведомстве.

В качестве мер профилактики санитарные врачи рекомендуют вакцинироваться от коронавируса и гриппа, носить маску в местах скопления людей, минимизировать социальные контакты, не прикасаться к носу и рту, регулярно мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. При появлении признаков ОРВИ оставаться дома.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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