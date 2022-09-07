За неделю ОРВИ выявили у 25 тысяч свердловчан: это больше, чем в прошлые годы

В Свердловской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ. За неделю зарегистрировано почти 25 тысяч заболевших, что на 48% больше, чем в среднем в это время в прошлые годы. По сравнению с предыдущей семидневкой заболеваемость выросла на 12%.
«В структуре заболеваемости 43% составляют дети, 57% – взрослые. В рамках лабораторного мониторинга за неделю обследовано 25 человек: доминируют риновирусы (32,1% от числа обследованных). Также выделены вирусы парагриппа, SARS-CoV-2, аденовирусы», – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Больше стало и внебольничных пневмоний. За неделю в области выявлено 532 случай – +16,5% к прошлой неделе (из них 252 случая – в Екатеринбурге).
Напомним, уже неделю назад эпидпорог по ОРВИ был превышен на 84%.
Екатеринбург, Анастасия Истомина
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