Ущерб от лесных пожаров и траты на тушение в Свердловской области составили 55 миллионов рублей

С начала сезона в Свердловской области зафиксировано около 500 пожаров на площади свыше 12,5 тысячи гектаров. По сравнению с прошлым годом площадь уменьшилась в четыре раза, соответственно, сократился и ущерб, нанесенный лесам.

«Окончательно итоги мы будем подводить в октябре, ущерб считать тогда же. По данным на 30 августа, прямые затраты на тушение пожаров составили 20 миллионов рублей, по ущербу пока – 35 миллионов», – рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов. Для сравнения: за весь пожароопасный сезон 2021-го ущерб для лесов составил более 330 миллионов.

На сегодняшний день в Свердловской области действует шесть пожаров на площади 24 га. Все они локализованы, угрозы для населенных пунктов нет. Особый режим введен в 35 муниципальных образованиях, в 25 из них запрещен выход в лес.

«Для установления причин пожаров с начала сезона проведено почти 17 тысяч мероприятий, из них почти 12 тысяч – патрульными группами. В результате работы патрулей к административной ответственности были привлечены 1240 человек. По результатам проверок возбуждено одно уголовное дело – по факту пожара возле коллективных садов под Дегтярском. На территорию СНТ огонь тогда не перешел, но площадь была большая. Сейчас назначены экспертизы, материалы уголовного дела находятся в производстве. В прошлом году также было одно уголовное дело – по факту пожара под Верхней Салдой. Надеемся на обвинительный приговор», – рассказала заместитель главного государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору ГУ МЧС России по Свердловской области Елена Шишкина.

К концу недели синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды и дожди. Поэтому, вероятно, класс пожарной опасности снизят до первого, самого низкого.

«К концу недели на Урал зайдет хороший дождевой фронт со стороны Коми. Он поможет побороть пожары в ХМАО (там горят леса на площади 7000 га), снизит пожарную опасность на территории всего федерального округа, в том числе – в Свердловской области», – отметил заместитель начальника департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Сергей Куплевацкий.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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