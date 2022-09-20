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Вторник, 20 сентября 2022, 09:26 мск

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Сезон пожаров не закончен: леса на Урале продолжают гореть

В Свердловской области горит лес. За последние сутки было зафиксировано пять очагов. К утру удалось справиться с двумя из них – в Екатеринбурге и Горноуральском районе. Согласно оперативным сводкам регионального управления МЧС, продолжают действовать три природных пожара, их общая площадь около 11 га. Из них два пожара – под Екатеринбургом, ещё один участок леса горит в Артемовском районе.

За лето в Свердловской области было зафиксировано около 500 пожаров на площади свыше 12,5 тысячи гектаров. Прямые затраты на тушение пожаров составили 20 миллионов рублей, по ущербу – около 35 миллионов.

Екатеринбург, Марина Иванова

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