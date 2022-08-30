В Свердловской области резко выросло число госпитализаций с Covid-19

Темпы заболеваемости Covid-19 в Свердловской области ускорились. По данным оперативного штаба, 30 августа зарегистрировано 1333 новых случая, накануне было 1219 заражений. В регионе резко выросло число госпитализаций – за сутки в стационары отправились 183 заболевших. Это самое большое количество госпитализированных за последние две недели. Число выздоровевших, наоборот, падает. За сутки врачи выписали 562 человек. Смертей от Covid-19 в Свердловской области не зарегистрировано.

Ранее «Новый День» писал, что эпидпорог по ОРВИ в регионе превышен на 84% (коронавирус тоже относится к респираторно-вирусным инфекциям). На данном этапе чаще всего болеют взрослые, но после начала учебного года ситуация наверняка изменится. Эпидемиологи также фиксируют подъем заболеваемости внебольничными пневмониями.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»