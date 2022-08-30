Ученые несколько лет исследовали легендарную уральскую грязь: нашли много интересного

Ученые с Урала, из Египта и Саудовской Аравии несколько лет отбирали пробы грязи с дорог, тротуаров, дорожек в парках и дворах Екатеринбурга. Оказалось, что по составу уральская грязь отличается друг от друга. В ней нашли марганец, железо, цинк, свинец и прочие вредные микроэлементы.

Исследование на протяжении нескольких лет вели ученые Уральского федерального университета и Института промышленной экологии УрО РАН с коллегами из Южного федерального университета, Египта и Саудовской Аравии. В течение нескольких сезонов эксперты сделали более 60 проб грязи, собранной в одних и тех же местах. Причем площадки выбирали «по зонам»: грязь отбирали в зеленых зонах с клумбами и газонами, с дорог, с дворовых проездов, парковок и тротуаров в жилых районах. Образцы грязи сушили в лабораторных условиях в течение нескольких недель, а затем пропускали через сито диаметром 1 мм. Полученную пыль подвергли анализу. Результаты опубликовали в журнале Chemosphere, – сообщает «Наука Урала».

«В пробах из всех обследованных зон наиболее высоки концентрации железа и марганца, так как они содержатся в горных породах и почвах, на которых располагается Екатеринбург, – рассказал доцент кафедры безопасности жизнедеятельности УрФУ, старший научный сотрудник Института промышленной экологии УрО РАН Андриан Селезнев. – В пыли из зеленых зон, кроме того, высока концентрация цинка и свинца, в пробах с дорог – кобальта, никеля, олова и сурьмы, пыль с дворовых проездов, парковок и тротуаров насыщена цинком и медью».

Ученые отметили, что в грязи из парков и в грязи с дорог наблюдается тесная взаимосвязь между присутствием не только цинка и свинца, но и кобальта с никелем. В пробах из дворов такая же взаимосвязь прослеживается еще и между оловом и сурьмой. По мнению экспертов, причина в том, что элементы поступают из одного и того же источника.

«Кобальт и никель поступают из пород и почв, а также из выбросов от автотранспорта и промышленности, вследствие коррозии металлических материалов, разрушения бытовых отходов, включая пластмассы, электронику, краски и пигменты. Происхождение цинка, свинца, меди, олова и сурьмы, скорее всего, объясняется не только выбросами выхлопных газов и эрозией металла, но и износом тормозных колодок и шин, разливами моторных масел и смазочных материалов, деградацией дорожного покрытия и асфальта», – пояснил Андриан Селезнев.

Несмотря на то, что факт наличия в грязи вредных веществ доказан, наказать за это никого не получится. Нормативов на содержание вредных веществ в грязи в России не существует.

«Можно привлечь к ответственности за загрязнение почвы, воды, атмосферы, заставить устранить последствия и источники загрязнения, но грязь остается «ничьей». Наши многолетние исследования нацелены на то, чтобы обосновать необходимость разработки и принятия нормативов содержания в грязи вредных веществ», – добавил Андриан Селезнев.

Ученые напоминают, что постоянное вдыхание паров оксида железа приводит к серьезным заболеваниям глаз и легких. Свинец несет риск поражения онкологическими заболеваниями, вызывает нарушения развития и неврологические болезни. Кобальт, помимо астмы, вызывает выпадение волос и дерматит. Никель также является канцерогенным агентом и при продолжительном воздействии вызывает болезни кожи и сердечно-сосудистой системы, фиброз легких и рак дыхательных путей.

Напомним, уральская грязь стала своего рода мемом в Екатеринбурге. Город весной и осенью называют «Грязьбургом». В свое время Евгений Ройзман, занимавший пост мэра, поспособствовал популяризации мема, когда в ответ на жалобу горожанина на непомытый город ответил: «В душе у тебя грязь».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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