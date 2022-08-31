В ТРЦ «Радуга» откроется пункт вакцинации от коронавируса и гриппа

Сегодня в торговом центре «Радуга» откроется пункт вакцинации, где можно будет привиться от коронавируса, гриппа, кори и других инфекций. Кроме того, медики бесплатно измерят уровень холестерина и глюкозы в крови, сделают ЭКГ и проведут осмотр.

Пункт вакцинации в ТЦ «Радуга» будет временным, – сообщили в Центре медпрофилактики. Посетителей ждут с 31 августа по 4 сентября и с 7 по 11 сентября с 16:00 до 20:00 (в выходные с 14:00 до 18:00). Все желающие старше 18 лет смогут сделать прививку от Covid-19 или гриппа, а также против пневмококковой инфекции, кори, краснухи, дифтерии, гепатита В.

Кроме пункта вакцинации, в торговом центре временно откроется центр здоровья. Здесь можно будет узнать уровень общего холестерина и глюкозы в крови, измерить внутриглазное и артериальное давление, уровень кислорода в крови, пройти ЭКГ и кардиовизор, пройти профилактический осмотр полости рта, получить консультацию терапевта. На территории природного парка для горожан будут работать офтальмологический модуль и передвижной флюорограф. Центр здоровья ждет пациентов с 31 августа по 2 сентября с 16 до 20 часов, в выходные (3 и 4 сентября) – с 14 до 18 часов.

Для прохождения обследования при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС, медицинский полис. Желающим вакцинироваться нужно принести также сертификат о прививках.

Как ранее писал «Новый День», на постоянной основе пункты вакцинации в Свердловской области открывать пока не собираются. В сутки от коронавируса прививается около 1900 человек, с таким потоком справляются прививочные кабинеты в поликлиниках.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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