Стало известно, когда развязка на Луганской заработает полностью

Дорожные рабочие должны в ближайшее время завершить ремонт развязки на улице Луганской. Как пояснили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии, срок, указанный в контракте, – 19 сентября 2022 года. Однако не исключено, что работы будут завершены до его истечения.

Ранее в ратуше сообщали, что оставшиеся заблокированные из-за ремонта съезды откроют «к сентябрю». «К этому времени планируется закончить работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия, замене выравнивающего и гидроизоляционного слоев дороги, а также по восстановлению защиты несущих конструкций», – уточняли в пресс-службе администрации города.

Проезд по самой Луганской и съезд на Объездную открыли 1 и 15 августа соответственно.

Екатеринбург, Елена Сычева

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