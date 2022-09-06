Успели до дождей и снега: сезон дорожных работ в Екатеринбурге закончится через неделю

В Екатеринбурге официально завершили почти все дорожные ремонты, которые были запланированы на этот год. Осталось только доделать развязку на улице Луганской, которую должны сдать 15 сентября.

«По плану этого года все дорожные работы в Екатеринбурге уже завершены. Остался последний – на улице Луганской, он завершится 15 сентября. На некоторых улицах сейчас еще доделывают тротуары», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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