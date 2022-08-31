Тимбилдинг с психологом и пикник с аниматором: что родители планируют устроить для первоклашек

Завтра в школы Свердловской области отправятся почти 57 тысяч первоклашек. Их ждут линейки, классные часы, знакомство с первыми учителями. Некоторые родители пошли дальше и пригласили для детей аниматоров и психологов, а также заказали подарки ко Дню знаний.

Как рассказывают родители, инициаторами чаще всего выступают представители родительских комитетов – там, где они уже сформированы.

«Родком выбрали на собрании в июле, они тогда же предложили устроить детям праздник. Долго обсуждали варианты, решили пригласить психолога, которая проведет игры на знакомство, командную работу. Плюс небольшие подарки детям – медальки и сладости. С учителем согласовали», – рассказала мама одного из первоклашек в Верх-Исетском районе.

Востребованы на 1 сентября и детские квесты, где командам из 5-10 человек предлагается решать логические задачи, чтобы выбраться из комнаты. Также с первоклашками едут на природу, но не в сам День знаний.

«Мы посчитали, что 1 сентября и без того много эмоций будет у детей. Чтобы не перегружать их, решили поехать на природу через пару недель. Будут аниматоры, которые проведут тимбилдинг отдельно с детьми, отдельно с родителями», – поделилась другая мама.

Еще один вариант – устроить праздник на День посвящения в первоклассники, который обычно проходит в школах в ноябре. Некоторые родители считают, что к тому времени дети уже познакомятся друг с другом, и не будет никакой неловкости в общении.

Напомним, учебный год в Свердловской области начнется в обычном формате. Школы переводить на дистант пока не планируют, при выявлении заболевших коронавирусом будут «высаживать» отдельные классы.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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