За 6 месяцев свердловчане заплатили меньше половины годового объема НДФЛ

Правительство Свердловской области опубликовало данные об исполнении регионального бюджета за первое полугодие.

Как говорится в документе, поступления по налогу на доход физических лиц (НДФЛ) с января по июль составили 44 млрд 151 млн рублей, или 47,5% от утвержденного годового плана. Год назад этот показатель составил 40 млрд 017 млн рублей, или 48,6% от годового плана.

По другим важнейшим источникам доходов показатели выше. Например, по налогам на прибыль организаций за 6 месяцев в бюджет поступило 65 млрд 569 млн рублей, или 53,8% от годовых плановых значений, по акцизам – 12 млрд 781 млн рублей (55,6%), по налогу на имущество организаций – 12 млрд 160 млн рублей (50,7%), безвозмездные поступления составили 31 млрд 220 млн рублей (53,9%). В целом годовой план по доходам за 6 месяцев исполнен на 52,7%. В казну поступило около 182,6 млрд рублей.

Как уже сообщал «Новый День», 24 мая 2022 года глава областного минфина Александр Старков отчитался перед заксо об исполнении бюджета за первый квартал и сделал прогноз на следующие месяцы. «Введение санкций против российских производителей повлечет за собой введение различных режимов неполной занятости населения и снижение поступлений от НДФЛ», – заявил он. Кроме того, предположил он, из-за санкций по итогам второго, а особенно – третьего квартала, могут снизиться поступления от налога на прибыль организаций. В целом, по его подсчетам, бюджет области может в этом году недосчитаться около 7% доходов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»