Казна недополучит миллиарды – прогноз Минфина о последствиях санкций для бюджета

Сегодня депутаты заксо выслушали отчет главы областного минфина Александра Старкова об исполнении бюджета региона за три месяца 2022 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на 1 апреля в областной бюджет поступило около 73,1 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, или 25,3% от годового прогноза. Рост поступлений по сравнению с 1 кварталом 2021 года составил 12,5 млрд. рублей. Но, заявил Старков, важно учитывать, что из общего объема прироста 9,1 млрд рублей обусловлены техническими причинами: «2,5 млрд рублей – поступления от переноса срока уплаты налога на имущество организаций на 1 квартал, 1,3 млрд рублей – досрочная уплата дивидендов и вознаграждений физическим лицам, обычно эти средства поступали после 1 июня, и 5,3 млрд – переплата по налогу на прибыль организаций в течения января-марта 2022 года», – пояснил министр. Без учета этих средств общий рост доходов составил 3,4 млрд рублей.

Всего по налогу на прибыль организаций в бюджет за 1 квартал поступили 33,5 млрд. рублей, по НДФЛ – 22,8 млрд. рублей, по акцизам – 5,7 млрд. рублей, по налогу на имущество организаций – 5,2 млрд. рублей, по налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения – 2,7 млрд. рублей.

По словам министра, последствия санкционного давления на экономику области скажутся на поступлениях в бюджет по итогам первого, но особенно – второго и третьего кварталов. Старков заявил, что крупнейшие налогоплательщики уже скорректировали прогнозы по поступлениям в областной бюджет от налога на прибыль на 2022 год. «Только по налогу на прибыль организаций недовыполнение утвержденного прогноза оценивается от 13 до 16,5 млрд рублей. Введение санкций против российских производителей повлечет за собой введение различных режимов неполной занятости населения и снижение поступлений от НДФЛ», – добавил он. В целом бюджет области может в этом году недосчитаться около 7% доходов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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