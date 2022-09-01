На Урал надвигаются ливни и град

В Свердловской области ожидается непогода. Завтра днем синоптики прогнозируют шквалистое усиление ветра до 25 м/с, очень сильные дожди, ливни, крупный град.

В ГУ МЧС по Свердловской области просят соблюдать меры предосторожности. В зданиях лучше закрыть окна и двери. Садоводам рекомендуют воздержаться от работ на открытом воздухе и проверить ветрозащитные конструкции. Если ветер застал на улице, надо держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Автомобилистов просят быть предельно внимательными на дороге и не парковаться близ легких конструкций.

Добавим, в Екатеринбурге завтра ожидается небольшой дождь, будет облачно, но все ещё тепло – до +30 °C. Порывы ветра могут достигать 15 м/с. Сегодня в городе туманно, возможно, к вечеру он рассеется.

Осень в городе почувствовалась с самого утра – шел ливень, похолодало. А лето в целом выдалось жарким и засушливым.

Екатеринбург, Марина Иванова

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