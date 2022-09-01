Засуха, пожары и снова пандемия: каким было лето-2022

Лето 2022 года было не по-уральски жарким и засушливым. Температурные максимумы, невероятный урожай и возвращение коронавируса – «Новый День» подводит итоги летнего сезона.

Погода: слишком тепло и сухо

Начиналось лето как типичное уральское малоснежное. Почти весь июнь было около 12-18 градусов, самым холодным днем был 29 июня – +5,4 °C. Месяц оказался на градус холоднее нормы, выпало 118% месячной нормы осадков, МЧС регулярно выдавало штормовые предупреждения о грозах и сильном ветре. Зато июль оказался самым засушливым за всю историю метеонаблюдений – выпало всего 13% месячной нормы осадков. Предыдущий рекорд – 20,2 мм принадлежал июлям 1889 и 1989 годов. В уральском гидрометцентре отмечают, что нынешний август также может оказаться одним из самых теплых и сухих в истории метеорологических наблюдений. В нескольких районах Урала количество осадков, выпавших на 31 августа, составляет всего 3-10% месячной нормы. Самым жарким днем лета было 25 июля – +33 °C. Однако никаких температурных рекордов в этом году не было.

Летние ЧП: пожары и трагедии на воде

При таком климате большую часть лета в регионе действовало предупреждение о высоких рисках лесных пожаров. За сезон выгорело свыше 12,5 тысячи гектаров, всего было около 500 пожаров. Прямые затраты на тушение пожаров составили 20 миллионов рублей, ущерб пока 35 миллионов – это предварительные данные на 30 августа. Один из самых крупных пожаров был на севере региона, под Пелымом, его тушили полмесяца, работало 50 человек. А из-за еще более северных пожаров, в ХМАО, в начале августа в Екатеринбурге было нечем дышать.

В такие жаркие дни отдых на природе был невероятно популярен – к тому же, зарубежные поездки в этом году стали еще менее доступными. По последним данным МЧС (на 27 августа), с начала лета на уральских водоемах погибли 54 человека, в том числе 11 детей. Еще троих детей и 54 взрослых спасли сотрудники МЧС и очевидцы. Трагедии с детьми происходят по недосмотру взрослых, взрослые же тонут чаще всего из-за перебора алкоголя.

Клещи покусали более 47 тысяч человек. У 106 из них подтвердился вирусный энцефалит, у 415 – болезнь Лайма (боррелиоз).

Коронавирус: возвращение

К началу лета о пандемии, казалось, все забыли – тем более в свете февральских событий. Ежедневно фиксировалось около сотни случаев заболевания в день, к середине месяца стали говорить о новом штамме «кентавр», о пандемии заговорили, но эта тема все равно тонула в потоке политических и экономических сообщений, связанных с ситуацией на Украине. Тем более что заболеваемость даже несколько упала. Прирост начался с середины июля, 27 августа заболевших стало больше тысячи, подскочило число госпитализаций. Люди вспомнили про маски, обсуждался вопрос о переходе на дистанционное обучение. Правда, губернатор заверил, что пока такая мера не будет вводиться.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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