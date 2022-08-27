В Свердловской области – более тысячи заболевших ковидом за сутки

В Свердловской области за сутки коронавирус подхватили 1029 человек, один человек скончался. В больницы госпитализировано 108 человек.

За последние недели заболеваемость коронавирусом в регионе существенно выросла, Средний Урал постепенно выходит на тот уровень заболеваемости, который был в январе этого года. К сожалению, федеральный оперштаб перестал обновлять данные о вакцинации – последняя информация доступна на 12 августа. На тот момент полный курс прошли 2,8 млн человек, уровень коллективного иммунитета был равен 8,5%. Это даже ниже, чем в конце июля, а уже тогда область была в «красной зоне» по уровню коллективного иммунитета. В региональном оперштабе признают, что вакцинируются жители мало.

Екатеринбург, Марина Иванова

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