На уроках запретили телефоны. Их будут отбирать?

Накануне 1 сентября, Дня знаний, Минпросвещения РФ заявило, что сотовые телефоны на уроках запрещены, и школьникам ими пользоваться от звонка до звонка не позволят. «Дети могут позвонить, если есть какие-то вопросы. Но что касается уроков, в соответствии с новыми санитарными правилами, с 1 сентября использовать мобильные телефоны на уроках, я подчеркиваю, не допускается», – сообщил накануне глава ведомства Сергей Кравцов.

В школах и учителя, и завучи, и директора пока в растерянности. Там не знают, придется ли отнимать у учеников мобильные и другие гаджеты, например, смарт-часы, перед уроками, а отдавать на переменах. «Никаких документов и распоряжений на этот счет не было, регламент действий неясен, на что ссылаться – тоже неочевидно. Если бы был какой-то нормативно-правовой акт, тогда бы понятно. А так – подсунули нам свинью, получается, прямо накануне учебного года», – сообщила на условиях анонимности директор одного из екатеринбургских лицеев.

В департаменте образования Екатеринбурга пока не ответили на запрос «Нового Дня» о том, будут ли отбирать у учеников телефоны перед началом уроков, кто это будет делать и как.

Между тем никаких новых санитарных правил, о которых говорил господин Кравцов, не было. Последние редакции вносились в 2021 году. Пункт 3.5.3. обновленного документа гласит, что «для образовательных целей мобильные средства связи не используются». Это означает, что сотовые телефоны, планшеты, смарт-часы и другие устройства не должны быть задействованы в образовательном процессе, однако никаких требований не использовать в любых других целях – например, чатиться на уроке с одноклассниками, писать сообщения родителям или даже играть в мобильных приложениях – в документах нет.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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