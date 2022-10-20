В России приостановили госпрограмму по подключению школ к Wi-Fi

В России приостанавливают программу подключения школ к Wi-Fi. Об этом сообщил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«Программы, которые мы вынужденно приостанавливаем – это Wi-Fi в школах», – сказал Шадаев во время заседания комитета Госдумы по бюджетной политике. Министр добавил, что на данный момент уже 9 тысяч школ полноценно подключены к Wi-Fi.

«Мы договорились с [министром просвещения Сергеем] Кравцовым, что посмотрим, как практика используется, отработаем эти моменты и вернемся к рассмотрению этого вопроса», – отметил глава Минцифры.

Ранее в Минпросвещения сообщили, что с 1 сентября в российских школах запрещается пользоваться мобильными телефонами на уроках. Родителям можно пообщаться со школьниками на перемене, «но на уроках в соответствии с санитарными правилами использовать мобильный телефон не допускается», заявил тогда Кравцов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»