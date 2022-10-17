Минпросвещения отрицает запрет учителям использовать WhatsApp

Минпросвещения России потребовало от регионов ограничить использование иностранных мессенджеров в образовательном процессе в школах. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на минобрнауки Хабаровского края и администрацию Курской области. Взамен рекомендовано перейти на использование «VK Мессенджера» и образовательной платформы VK и «Ростелекома» «Сферум».

В свою очередь в Минобразования Нижегородской области сообщили, что учителям необходимо отказаться от иностранных сервисов обмена сообщениями и информацией – WhatsApp, Skype, Viber и Google Drive и т.п. «Ограничения помогут исключить возможность утечки конфиденциальной информации», – заявили в региональном ведомстве, не уточнив, кто является инициатором ограничений.

Участники родительских чатов в нескольких российских регионах сообщили, что родителям школьников учителя рекомендуют ограничить использование зарубежных мессенджеров. Так, в Нижегородской области педагоги советуют «исключить возможность использования иностранных интернет-сервисов», а в Амурской – создают группы для родителей в Telegram, хотя те продолжают общаться в WhatsApp.

По мнению опрошенных изданием экспертов, это частные инициативы, связанные с включением владеющей мессенджером WhatsApp компании Meta в перечень экстремистских организаций.

Меж тем в министерстве опровергли информацию о запрете учителям использовать иностранные мессенджеры, подчеркнув, что Минпросвещения выдало рекомендацию школам перейти на информационную систему «Моя школа». В ведомстве подтвердили рассылку рекомендаций не использовать зарубежные мессенджеры, однако отметили, что они касаются исключительно работы с государственной системой «Моя школа» и ее компонентами. В министерстве заверили, что не регламентируют сферу и каналы общения родителей.

«Министерство на регулярной основе предоставляет методическую поддержку регионам, при этом отметим, что в данном случае речь идет исключительно о рекомендациях по работе с государственной системой «Моя школа» и ее компонентами, среди которых есть и элементы от ведущих российских компаний в сфере IT. Содержание рекомендаций также касается только работ в рамках ФГИС», – цитирует сообщение пресс-службы Минпросвещения ТАСС.

Как отмечает газета, перевод учителей школ и преподавателей вузов на российские мессенджеры власти задумали еще в 2021 году по программе «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий». Она предполагает развитие сервисов электронной почты, мессенджеров, аудио- и видео-конференц-связи, других цифровых сервисов российской разработки.

Москва, Наталья Петрова

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